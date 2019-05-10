تطبيق للهواتف الذكية والإرشاد المكاني من رئاسة شئون الحرمين



أطلقت الرئاسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم رمضان لهذا العام العديد من الخدمات على منصة "تطبيق حرمين" للهواتف الذكية.

ويحتوي التطبيق في نسخته المطورة على خدمات ذكية للإرشاد المكاني لجميع المناطق داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى معلومات لحظية لكثافة الحشود على مدار الساعة ومعرفة حالة الازدحام داخل الحرم وفي الساحات وحالة الأبواب.

كما يوفر التطبيق خدمة التبليغ عن المفقودين والتائهين داخل الحرم وربطهم بذويهم بطريقة إلكترونية. ويحتوي التطبيق على العديد من الخدمات مثل البث المباشر والخطب والدروس المترجمة وتوجيهات وآداب المناسك.

يذكر أن الرئاسة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية والتطويرية على خطة متكاملة للتحول الرقمي يتم من خلالها تسخير التقنيات الحديثة والتطبيقات الإبداعية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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مقرأة الحرمين الشريفين مشروع عالمي

لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم بالطرق الحديثة والأساليب المبتكرة.ويتم ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل، وكذلك لزوار وقاصدي المسجد الحرام، أو الراغبين في التلقي والتعلم عن بعد.

وتعتبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية من البرامج العالمية التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الجانب التقني لتعليم كتاب الله، وتنطلق من المسجد الحرام، وبإشراف من إدارة شؤون المصاحف والكتب.

ويبلغ طاقم عمل مقرأة الحرمين الشريفين والذي تشرف عليه الإدارة (36) شخصاً ما بين كوادر تعليمية, وفنية, ومعلمين, ومعلمات, يعملون على مدار

الساعة, حيث يبلغ عدد المقارئ المتاحة لخدمة الرجال (4) مقارئ في كل مقرأة (6) معلمين, وعدد المقارئ المتاحة لخدمة النساء (9) مقارئ.يبلغ عدد المسجلين بالموقع (50916) وأكبر الطلاب المشاركين سناً يبلغ من العمر (80) عاماً وأصغرهم يبلغ من العمر (4) سنوات.



وبلغ عدد الدول المشاركة بالبرنامج (204) دولة وعدد المجازين الذين ختموا القرآن (300) مجازاً.

وقد وصل عدد الزائرين لموقع المقرأة (5.504.670) زائراً وعدد اللغات المتوفرة لدى المعلمين (6) لغات وهي الإنجليزية والأوردية والأندونيسية والملاوية والهوساوية.

وحصلت المقرأة على جائزة أفضل موقع الكتروني في عام 1436هـ برعاية خادم الحرمين الشريف، للمقرأة عدة فروع تتمحور حول إجادة التلاوة والحفظ.

وتهدف المقرأة لتعليم كتاب الله لكل راغب في أي زمان ومكان باستخدام التقنية الحديثة، وتيسير تعليم كتاب الله على مستوى العالم, وإجادة الترتيل وتعليم الحجاج والمعتمرين القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وإقراء حملة القرآن الكريم ومنحهم الشهادات والإجازات من المقرئين المجازين وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين.

