سلال غذائية ووجبات رمضانية للمنكوبين والمتضررين في 4 دول

امتدت مساعدات المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتشمل الفقراء واللاجئين والمنكوبين في 4 دول خلال الـ72 ساعة الماضية، وتضمنت المساعدات السلال الغذائية والوجبات الرمضانية والتمور.

أمن غذائي

واصل المركز توزيع السلال الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومنح 1000 سلة غذائية لمقاطعة توركر بإقليم خيبر بختون خوا، بلغ عدد المستفيدين منها 1000 عائلة، كما وزع 1000 سلة رمضانية في مقاطعة مظفر آباد بإقليم كشمير، بلغ عدد المستفيدين منها 6000 عائلة. كذلك جرى توزيع 1000 سلة غذائية للمستفيدين في مقاطعة هتيان بإقليم كشمير لتعزيز الأمن الغذائي للمحتاجين في شهر رمضان.

ويأتي هذا في إطار الدعم الإنساني والإغاثي المتنوع الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب الباكستاني الشقيق.

تلبية الاحتياجات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في محافظة كاويا بجهورية ألبانيا، حيث وزع 400 سلة غذائية في المحافظة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان.

حضر التوزيع مسؤولون من المشيخة الإسلامية الألبانية، ومفتي محافظة كاوايا، وعدد من أعضاء دار الإفتاء بالمحافظة.

وأعرب مفتي مدينة لوشنيا غراموز بليكو عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على ما قدمت وما زالت تقدم من مساعدات إنسانية وخيرية متنوعة لصالح الشعب الألباني المسلم.

كما وزع المركز 100 سلة غذائية رمضانية على المحتاجين في مدينة كوبليك بجمهورية ألبانيا، بحضور مفتي المدينة أدمير سمايلاي.

ويأتي ما يقدمه المركز تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للوقوف مع المنكوبين والمتضررين في العديد من الدول.

لاجئون عرب

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1863 سلة غذائية رمضانية على المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في بلدة عرمون ومدينة صور بجنوب لبنان وببلدة وادي خالد في الشمال اللبناني.

كما قام المركز بتوزيع 1340 سلة غذائية رمضانية على العائلات اللبنانية والنازحين السوريين في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وفي منطقة عرمون بجبل لبنان، وفي منطقة العيرونية شمال لبنان، وفي مدينة بعلبك.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتكامل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي الأساسي لأبناء الشعب اللبناني واللاجئين العرب.

مستشفيات وجرحى

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1632 وجبة غذائية جاهزة للمستفيدين في محافظة مأرب اليمنية.

وجرى توزيع 180 وجبة غذائية في مستشفى هيئة مأرب العام، و80 وجبة في مستشفى كرى العام، و40 وجبة وزعت في المستشفى العسكري، فيما وزعت 322 وجبة غذائية لعابري السبيل والمسافرين، و40 وجبة استفاد منها الطلاب، و500 وزعت في مخيم الجفينة، و300 لسكن الجرحى، و170 قدمت لعمال الخدمات.

ووزع المركز 1326 وجبة غذائية جاهزة لنازحي مديرية بني الحارث، ونازحي مديرية بني حشيش، ونازحي مديرية بني بهلول، ونازحي مديرية خولان في محافظة صنعاء، و1530 وجبة للمرضى في المستشفيات واللاجئين الصوماليين في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع. و1224 وجبة غذائية للمرضى في المستشفيات وعابري السبيل والأيتام والأسر الفقيرة والنازحين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.

أحوال معيشية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 4000 كرتون من التمر لنازحي محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 4000 أسرة بواقع 24000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الأحوال المعيشية للشعب اليمني والوقوف معه خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

الدول المستفيدة

باكستان

مقاطعة توركر

1000 سلة

1000 عائلة

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مقاطعة مظفر آباد

1000 سلة

6000 عائلة

مقاطعة هتيان

1000 سلة

ألبانيا

محافظة كاويا

400 سلة

مدينة كوبليك

100 سلة

لبنان

الشمال

1863 سلة

الجنوب

1340 سلة

اليمن

مأرب

1632 وجبة

صنعاء

1326 وجبة

الضالع

1530 وجبة

المهرة

1224 وجبة