مقتل 17 داعشياً خلال يومين في غارات أميركية في الصومال

ارتفع عدد القتلى من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية إلى 17 شخصاً، بعدما أسفرت غارات جديدة عن مقتل 4 من الإرهابيين المنتسبين إلى التنظيم الإرهابي.

وقالت القيادة الأميركية في إفريقيا اليوم الجمعة، إن ضربة جوية أميركية أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في الصومال. وذكرت أن الضربة استهدفت معسكراً لـ "داعش" الإرهابي في جبال جوليس أمس الخميس.

وأوضحت في بيان أن "هذه الحملة المتعمدة، ترتكز على استخبارات وفهم متزايد لأنشطة التدريب والتجنيد (في الصومال)".

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وهذه هي الضربة الجوية الدقيقة الرابعة ضد التنظيم الإرهابي في الصومال منذ 14 أبريل.

ويوم الخميس، قالت القيادة الأميركية في إفريقيا إن 13 من مقاتلي داعش الإرهابي قتلوا في غارة أخرى في المنطقة.

وتشارك القوات الأميركية، قوات الاتحاد الأفريقي "أميسوم" وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات مشتركة لمحاربة الإرهاب في تلك الدولة المضطربة الواقعة في الجزء الشرقي من أفريقيا.