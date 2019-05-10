بعد فرض رسوم أخرى على بكين.. ترامب ليس متعجلاً لإتمام اتفاق تجارة مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه "ليس متعجلاً على الإطلاق" لاستكمال اتفاق تجاري مع الصين بعد أن فرض رسوماً جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه مفاوضون أميركيون وصينيون لمواصلة محادثات في واشنطن.

وقال ترامب إن المباحثات مستمرة "بأسلوب شديد التوافق".

وكتب، على حسابه في "تويتر"، "سنواصل التفاوض مع الصين على أمل ألا تحاول مجدداً التراجع عن اتفاق!".

وأضاف أن "المحادثات مع الصين تتواصل بشكل ودي جدا - لا حاجة على الإطلاق للإسراع - فيما تسدد الصين رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة للولايات المتحدة على سلع ومنتجات بقيمة 250 مليار دولار".

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كانت الولايات المتحدة صعدت حرب الرسوم الجمركية مع الصين، اليوم الجمعة، عبر زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة في ظل محادثات تمثل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.

لكن حتى في الوقت الذي تهدد فيه بكين بالرد، اتفق مفاوضون في واشنطن على الاستمرار في التفاوض لليوم الثاني، مما يُبقي على آمال التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر زيادة الرسوم الجمركية، قائلا إن بكين "خرقت الاتفاق" عبر التنصل من تعهدات قدمتها خلال أشهر من المفاوضات.

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وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين التي توعدت بالرد في المقابل، ما يفاقم التوتر قبل بدء اليوم الثاني للمفاوضات التجارية بين الجانبين في واشنطن.

واطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المفاوضين الأميركيين على نتائج اليوم الأول من المباحثات مع الوفد الصيني الخميس، لكنه لم يتخذ أي خطوة لإرجاء تطبيق زيادة الرسوم. ما بدد الآمال بإرجاء تنفيذ القرار وسط تواصل المفاوضات.

بعد دقائق من دخول الزيادة حيز التنفيذ لترتفع من 10 إلى 25 بالمئة، على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها "تأسف بشدة" للقرار الأميركي وكررت توعدها باتخاذ "التدابير المضادة اللازمة" دون تقديم أي تفاصيل.

وعاد مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى طاولة المفاوضات مساء الخميس، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

ومنذ العام الماضي، تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من البضائع في الاتجاهين، ما أضر بالصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين وبقطاعي التصنيع في البلدين.

وأطلق ترامب الحرب التجارية وسط شكاوى من ممارسات تجارية صينية غير عادلة. بينما تقول الصين إن ترامب يتبنى سياسات حماية تجارية في إطار شعار "أميركا أولاً".

والتقى فريق المفاوضين الأميركيين ترامب في ساعة متأخرة الخميس لإطلاعه على المحادثات و"اتفقوا على مواصلة المباحثات في مكتب ممثل التجارة الأميركي"، وفق بيان للبيت الأبيض.

وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة أمس الخميس ومن المتوقع أن يستأنفوا مساعي اليوم الجمعة لإنقاذ اتفاق قد يُنهي حرباً تجارية مستمرة منذ عشرة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.