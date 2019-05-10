الجامعة العربية تدين التفجير الارهابي الذي وقع بسوق جميلة في بغداد

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معرباً عن خالص المواساة والتعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً تضامن الجامعة العربية مع العراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة أي عمل إرهابي من شأنه المساس بحياة المواطنين والتأثير على أمن واستقرار العراق.
كما استنكر المتحدثُ الرسمي قيام تنظيم داعش الاٍرهابي بهذه الجريمة الشنعاء، خاصةً خلال شهر رمضان الفضيل.
من ناحية أخرى، شدد عفيفي على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على ما تبقى من من جيوب وبؤر لتنظيم داعش الإرهابي ولمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.