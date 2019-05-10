كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تعلن نجاحها فى إبطاء معدل الهجرة لإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير الهجرة والحدود المغربي اليوم الجمعة، إن السلطات المغربية نجحت في إبطاء معدل الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا في الأشهر الأخيرة بعد حملة على شبكات التهريب.

ووصل حتى الآن 7220 شخصًا إلى إسبانيا قادمين من المغرب هذا العام، أي حوالي 2000 شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن أكثر من نصف المعابر لهذا العام حدثت في يناير، مع انخفاض أعدادها بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة التالية.

وقال خالد زروالي رئيس مراقبة الحدود لوكالة رويترز، إن هذا يظهر أن جهود الحكومة كان لها تأثير، مضيفاُ أن السلطات منعت 25000 نقطة عبور غير شرعية حتى الآن هذا العام، بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحتى الآن هذا العام، لم تكن هناك محاولات لاقتحام الأسوار الحدودية لجيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا.