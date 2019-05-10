كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تتهم "الحوثيين" بتقييد حركة لوليسغارد في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار من الحديدة غرب اليمن، اللواء الركن صغير بن عزيز، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بتقييد حركة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، ما دفعه إلى نقل اجتماعاته إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقال اللواء عزيز، وهو نائب رئيس هيئة أركان الجيش اليمني في تغريدة على "تويتر": "بعد أن أغلقت مليشيات الكهنوت الحوثي الطرق داخل مدينة الحديدة وقيدت حركة الفريق مايكل لوليسغارد.يلتقي الفريق الحكومي بالفريق مايكل في العاصمة المؤقتة عدن".

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ويعد الاجتماع هو الأول بعد مغادرة لوليسغارد في 24 أبريل المنصرم إلى السعودية ولقائه برفقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض.

كان المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش قد أكد في تصريحات صحافية الأربعاء إن "المبعوث الأممي أخفق في إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة وموانئها، كما أخفق في دفع الميليشيات لرفع القيود عن حركة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد".

ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.