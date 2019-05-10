كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئى يرفض المحادثات مع أمريكا.. وتهديدات بتدمير مدمرة أمريكية نحو الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، وحذر رجل دين كبير من تدمير أسطولًا بحريًا من الولايات المتحدة بصاروخ إيرانى واحد، بينما تتجه حاملة طائرات أمريكية نحو الخليج.

ووفقاً لوكالة رويترز، يبدو أن تعليقات الحرس الثوري وآية الله يوسف طباطبائي نجاد، المتشدد، تهدف جزئياً إلى تثبيط الرئيس حسن روحاني وحلفائه المعتدلين في طهران عن اتخاذ عرض بإجراء محادثات من واشنطن.

وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، القيادة الإيرانية على الجلوس والتحدث معه بشأن التخلي عن برنامجها النووي، وقال إنه لا يستطيع استبعاد المواجهة العسكرية في ضوء التوترات المتزايدة.

ومرت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، التي نشرتها إدارة ترامب في الشرق الأوسط كتحذير لإيران، عبر قناة السويس المصرية يوم الخميس.