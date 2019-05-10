كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة مستشار كبير للرئيس الأمريكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية، عن مسؤولين، أن رئيس الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، ديفيد ريدل، استقال فجأة من منصبه يوم الخميس.

وكان ريدل على رأس الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، الهيئة المكلفة بتقديم المشورة لسياسة الاتصالات لإدارة ترامب داخل وزارة التجارة، منذ نوفمبر 2017.

وقالت متحدثة فى الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، أن ديان رينالدو سيتولى منصب القائم بأعمال المدي، ورينالدو هو موظف سابق في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وكان نائب ريدل فى إدارة الاتصالات.