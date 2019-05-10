كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تعلن إعادة فتح الحدود مع البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية طارق العصامي، أنه ابتداءً من اليوم الجمعة، سيتم إعادة فتح حدود فنزويلا مع البرازيل وجزيرة أروبا، قبل أيام من محاولة الولايات المتحدة الفاشلة لدخول "المساعدات الإنسانية"، 23 فبراير الماضي.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 21 فبراير إغلاق حدود بلاده مع البرازيل، في أعقاب تصريحات نظيره من هذا البلد ، جاير بولسونارو، الذي أكد أن القوات البرازيلية ستجلب "مساعدات إنسانية" إلى الفنزويليين.