كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وول ستريت" تفتح على انخفاض بعد عودة الحرب التجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت أسهم وول ستريت اليوم الجمعة في افتتاح قاعة التداول بسبب المخاوف من أن المستثمرين يثيرون احتمال أن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين .

وفي افتتاح مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 64.64 نقطة، أو 0.25%، كما فتح مؤشر "اس&بى" بانخفاض 7.62 نقطة ، أو 0.27 %٪ ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 29.27 نقطة ، أو 0.37 %.

واعتبارًا من 10 مايو، زادت التعريفات لسلسلة من البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%. بقيمة 200،000 مليون دولار سنويا.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها "تأسف بشدة" لزيادة التعريفة الأمريكية لصادراتها، وأضاف أنه ليس لديها خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة في هذا الصدد.