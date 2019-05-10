كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط قلق على ضحايا مكافحة الإرهاب في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول في الجامعة العربية، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط يتابع بقلق العمليات الحربية الجارية في إدلب السورية، وأنه متخوف من التبعات الإنسانية لهذه العمليات.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط يتابع بقلق التبعات الإنسانية للعمليات العسكرية في شمال غرب سوريا منذ نهاية الشهر الماضي، والتي تكثفت بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وما خلفته من ضحايا مدنيين، فضلا عن تدمير عدد من المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس.

وأكد عفيفي أن "أية جهود لمكافحة الإرهاب تحظى بالتفهم اتساقا مع القرارات المتتالية الصادرة عن مجلس الجامعة في هذا الشأن، غير أن استهداف المدنيين أو خرق القانون الدولي أمر مرفوض ومدان، كما أنه لا يخدم هدف الاستقرار وجلب السلام إلى سوريا، مضيفا أن مواجهة الجماعات الإرهابية المتواجدة وسط أعداد كبيرة من المدنيين، كما هو الحال في شمال حماة وفي إدلب، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الكلفة البشرية العالية للضربات العسكرية، خاصة باستخدام الطيران.