كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة غامضة لصحفى روسى معارض للسلطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي أحد الصحفيين المستقلين الأكثر صراحة في روسيا في حادث غامض على دراجته النارية بعد وقت قصير من شنّ هجوم على السلطات، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

وتمّ عرض سيرجي دورينكو، 59 عاماً، رئيس تحرير محطة إذاعة غوفوريت موسكفا، في شريط فيديو لكاميرا مراقبة، يتجه إلى اليسار أمام حركة المرور القادمة في أحد شوارع المدينة المزدحمة، وسقط من دراجته النارية الجديدة ولكن لم يصطدم بسيارة أخرى.

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وأُعلنت وفاته في الحال مع تقارير في وسائل الإعلام الرسمية تفيد بسرعة أنه عانى من "قصور قلبي كبير" وتوفي "لأسباب طبيعية" - حتى قبل إجراء أي تشريح.

وكان دورنكو معروفاً بانتقاداته الشبيهة بالليزر للسلطات الروسية بسبب سلسلة من الكوارث التي اعتقد فيها أن أسباب الوفاة يجري التستر عليها.

وفي الآونة الأخيرة، أثار أسئلة محرجة حول مأساة طائرة الركاب يوم الأحد في موسكو والتي راح ضحيتها 41 شخصًا.