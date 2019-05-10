كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية البحريني يعلق على كذب قطر وقنوات لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، اليوم الجمعة، "يقولون ما يقولون من كذب و زور في قطر و قنوات لندن المأجورة".

وأضاف بن أحمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "ونحن و الحمدلله مطمئنون بأن ملكنا حمد بن عيسى و أميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد و كل أهل البحرين هم جسد واحد و قلب واحد في صف واحد".

وفي تغريدة أخرى كتب قائلا" ليس هناك هدم لمجلس التعاون و من يقول هذا الكلام مخطئ تماما".

وأضاف" هناك صد للضرر و التآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس، و رحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده".