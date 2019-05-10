فاجعة جديدة في لانزاروتي .. مغربي يموت غرقا بعد سقوطه من قارب للهجرة السرية

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن مأساة جديدة من مآسي الهجرة غير الشرعية، خلفت مقتل مغربي كان في طريقه بحرا إلى جزر الكناري.

وقالت وكال “إيفي” الإسبانية، إن سلطات لانزاروتي، إحدى جزر الكناري الإسبانية، انتشلت جثة رجل يحمل الجنسية المغربية، كان على متن قارب للهجرة يقل 11 شخصا، أبلغوا سلطات الجزيرة بغرق رفيقهم في “رحلة الموت” قبل أن تتمكن من انتشاله.

الحادث الجديد، أخرج وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبيرتز، للتعليق بالقول إنها تثق في التعاون مع المغرب في مجال مكافحة المافيا المسؤولة عن الهجرة على متن القوارب الصغيرة في المنطقة، مشددة على أن الإجراءات المتخذة لمعالجة قضايا الهجرة يجب أن تكون في إطار الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن جزيرة لانزاروتي، كانت قد عرفت حادثا مأساويا آخر راح فيه سبعة مغاربة في شهر يناير من سنة 2018، بعدما حاصرت المياه الزورق الذي كان يقلهم من مدينة العيون نحو جزر الكناري، حيث مات خمسة منهم بردا واثنان غرقا، فيما نجى 27 آخرون، وأحالتهم سلطات الجزيرة على التحقيق، فيما نقلت جثامين السبعة الغرقى إلى مسقط رأسهم في نواحي مدينة كلميم، حيث تكفلت سلطات المدينة بنقل الجثامين والتشييع.