شدى حسون تزور مخيمات النازحين واللاجئين بالعراق.. وتروج للتبرع بالزكاة لصالحهم – صور

زارت الفنانة المغربية العراقية شذى حسون، اليوم الجمعة، مخيمات أربيل بالعراق، من أجل لقاء النازحين العراقيين واللاجئين السوريين فيها، والترويج للتبرع بزكاة الفطر لهم.

ونشرت حسون على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورها مع أطفال وسكان المخيمات، موجهة الشكر لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة التي أتاحت لها فرصة القيام بهذه الزيارة.

وكتبت حسون: “أشكر مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة التي أعطتني فرصة لزيارة اهلنا النازحين العراقيين و اللاجئين السوريين في مخيمات أربيل العراق .. المهمة كانت صعبة جدا بالأخص بعد ما رأيناه من معاناة و فقر و حزن في عيون الأطفال و أهاليهم و حرمانهم من أبسط الاحتياجات اليومية “.

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ودعت حسون متابعيها للتبرع بالزكاة لصالح سكان المخيمات التي زيارتها، إذ قالت :” شخصيا حاولت أن أرسم ابتسامة بسيطة في وجوه أطفالهم و أدعوكم لمساعدتهم عبر المنظمة من خلال التبرع عبر اللينك zakat.unhcr.org”.

يذكر أن شدى حسون لم تكن لوحدها في هذه الزيارة، بل كانت مرفوقة بالكاتبة شهد الراوي والإعلاميين علي الخالدي وميس عنبر.