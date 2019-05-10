بعد اجتماع بداية الأسبوع الجاري تحول إلى مواجهات مخلفا جرحى دخلت سيارات الإسعاف إلى مقر الحزب لنقلهم، نجحت شبيبة حزب الاستقلال، قبيل فجر اليوم الجمعة، من طي صفحة الخلافات وتحديد موعد لانتخاب كاتب وطني جديد لها.
وأوضحت مصادر من الحزب لـ”اليوم 24″ أن القيادي رحال المكاوي تدخل لحضور اجتماع ليلة أمس لمكتب الشبيبة، وهو الاجتماع الذي مر في أجواء أكثر هدوءا من الاجتماع السابق، ولم ينته إلا قبيل فجر اليوم الجمعة، بتوافق مختلف الأطراف حول تحديد موعد مؤتمر الشبيبة، والذي يرتقب انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.
وكان اجتماع للجنة المركزية لشبيبة حزب الميزان بداية الأسبوع الجاري قد تحول إلى صراع أوقع جرحى بين قيادات الشبيبة، فيما حل الأمين العام للحزب نزار بركة بمقر الحزب مباشرة بعد ذلك، لتهدئة الأوضاع.
يشار إلى أنه بعد هدوء حذر وتجاوز لأزمة رئاسة المجلس الوطني للحزب باللجوء للتوافق، عاد حزب الاستقلال لمرحلة الصراعات الداخلية، بين تيار الأمين العام للحزب نزار بركة والقيادي النافذ حمدي ولد الرشيد.
وتجدد الصراع بين بركة وولد الرشيد، خلال الأسبوع الماضي، بسبب الخلاف حول شبيبة الحزب، التي ينتظر أن تعقد مؤتمرا قريبا لتجديد هياكلها، في الوقت الذي يستعر الخلاف بين التيارين حول من سيرأسها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الضرب والجرح وتدخل سيارات الإسعاف .. شبيبة “الاستقلال” تطوي صفحة الخلاف وتحدد موعد المؤتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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