بعد الضرب والجرح وتدخل سيارات الإسعاف .. شبيبة “الاستقلال” تطوي صفحة الخلاف وتحدد موعد المؤتمر

بعد اجتماع بداية الأسبوع الجاري تحول إلى مواجهات مخلفا جرحى دخلت سيارات الإسعاف إلى مقر الحزب لنقلهم، نجحت شبيبة حزب الاستقلال، قبيل فجر اليوم الجمعة، من طي صفحة الخلافات وتحديد موعد لانتخاب كاتب وطني جديد لها.

وأوضحت مصادر من الحزب لـ”اليوم 24″ أن القيادي رحال المكاوي تدخل لحضور اجتماع ليلة أمس لمكتب الشبيبة، وهو الاجتماع الذي مر في أجواء أكثر هدوءا من الاجتماع السابق، ولم ينته إلا قبيل فجر اليوم الجمعة، بتوافق مختلف الأطراف حول تحديد موعد مؤتمر الشبيبة، والذي يرتقب انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.

وكان اجتماع للجنة المركزية لشبيبة حزب الميزان بداية الأسبوع الجاري قد تحول إلى صراع أوقع جرحى بين قيادات الشبيبة، فيما حل الأمين العام للحزب نزار بركة بمقر الحزب مباشرة بعد ذلك، لتهدئة الأوضاع.