بيكهام يحرم من قيادة السيارة!

حرمت محكمة إنجليزية، منذ أمس الخميس، النجم السابق لكرة القدم “ديفيد بيكهام” من القيادة، لمدة ستة أشهر، بسبب استخدامه هاتفه المحمول، أثناء قيادة سيارته.

واعترف “بيكهام” بارتكابه المخالفة، بعدما التقط له أحد المارة، صورة وهو يقود سيارته في لندن شهر نونبر الماضي .

وتعاقب المحكمة عادة في مثل هذه المخالفات بخصم 6 نقط من رصيد رخصة القيادة، وغرامة مالية قدرها 750 جنيه إسترليني، مع دفع تكاليف الإجراءات القضائية، غير أن “بيكهام” أعاد تكرار المخالفة نفسها، ما جعله يصل إلى الحد الأقصى المسموح به، وهو 12 نقطة، وبالتالي تم حرمانه من القيادة.