بسبب اعتدائه على مشجع.. إيقاف نيمار 3 مباريات في فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمعة إيقاف المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان ثلاث مباريات بعدما قام بالاعتداء على مشجع لرين عقب خسارة لقب كأس فرنسا.

وتدخل العقوبة حيز التنفيذ الاثنين المقبل ما يعني أن نيمار في إمكانه المشاركة بمباراة فريقه أمام أنجيه غدا السبت، فيما سيغيب عن آخر مواجهتين في الدوري أمام ديجون وريمس، إضافة لأول مباراة في الموسم المقبل.

وكان نيمار قد وجه لكمه لمشجع كان يقوم بتصويره بهاتفه المحمول أثناء صعوده مع لاعبى باريس سان جيرمان إلى المنصة للحصول على الميدالية الفضية عقب خسارة نهائي الكأس.

Advertisements

يذكر أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) قرر إيقاف نيمار ثلاث مباريات أيضا لقيامه بإهانة الطاقم التحكيمي لمباراة فريقه امام مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار مصابا في هذه المباراة لكنه انتقد بشدة عبر الشبكات الاجتماعية طاقم التحكيم بسبب ضربة الجزاء التي احتسبت لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من المباراة وتسببت في إقصاء فريقه من البطولة.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية الخميس أن نيمار قدم الطعن في قرار اليويفا.