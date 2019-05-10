القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، اقترب من حسم انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، إن هازارد يقترب من الموافقة على الشروط الشخصية مع ريال مدريد، بعد مفاوضات صعبة بين النادي ووكلاء اللاعب.
وأضافت الصحيفة "الطرفان قريبان من الاتفاق، ومن المحتمل إتمام الصفقة في أقرب وقت".
ورفض هازارد، محاولات تشيلسي لتجديد عقده، حيث لم يتبق له سوى 12 شهرًا في عقده الحالي مع البلوز، حيث كانت تنوي إدارة النادي، منحه عقدًا جديدًا ليكون صاحب أكبر راتب في تاريخ البريمييرليغ.
ومن المرجح أن يحسم ريال مدريد، الصفقة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، حيث وعد زين الدين زيدان المدير الفني الجديد للميرنغي، الجماهير بصفقات من العيار الثقيل لتعويض الموسم الكارثي.
وينوي تشيلسي، التخلي عن إيدين هازارد، خاصة بعد التعاقد مع كريستيان بوليسيتش من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يقترب من حسم انتقاله إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.