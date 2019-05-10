مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة بالعبر بمحافظة حضرموت

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:07 مساءً, 10 مايو 2019 م المناطق - واس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية العبر بحضرموت، حيث تم توزيع 250 وجبة على العمال في المرافق الخدمية وعابري السبيل.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.

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