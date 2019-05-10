مطار لندن غاتويك ضمن الأسوأ بالعالم في 2019

وذكر موقع "بلومبيرغ" الأميركي في تقرير، أن "قائمة إيرهيلب كشفت أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي الأخرى احتلت المركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم بين 72 شركة، تلتها "أميركان إيرلاينز" الأميركية، ثم "إيرومكسيكو" المكسيكية".وأضاف أنه "بالمقابل سجلت مطارات "غاتويك" في لندن و"بيلي بيشوب" بتورنتو الكندية و"بورتو إيربورت" البرتغالي أسوأ مطارات في القائمة التي ضمت 132 مطاراً".

وأوضح موقع "بلومبيرغ"، أن "تصنيف المطارات يتم على أساس ثلاثة عوامل: الأداء في الوقت المحدد "المواعيد" (60%)، وجودة الخدمة (20%)، وخيارات الطعام والتسوق (20%)، كما يتم تصنيف شركات الطيران وفق الالتزام بالمواعيد".

واعتمد تصنيف "إيرهيلب" وإعدادها للقائمة الحالية على بيانات من العديد من الوكلاء التجاريين وقاعدة بياناتها الخاصة، بالإضافة إلى مسح استقصائي شمل 40 ألف مسافر في 40 دولة خلال عام 2018.



وأشار بلومبيرغ إلى أن "مطارات حمد وهانيدا وأثينا تصدرت قائمة المطارات للعام الثالث على التوالي".وفيما يلي أسوأ عشرة مطارات في العالم

مطار لندن غاتويك، المملكة المتحدة.

مطار بيلي بيشوب تورنتو سيتي، كندا.

مطار بورتو، البرتغال.

مطار باريس أورلي، فرنسا.

مطار مانشستر، المملكة المتحدة.

مطار مالطا الدولي، مالطا.

مطار هنري كواندا الدولي، رومانيا.

مطار إندهوفن، هولندا.

مطار الكويت الدولي، الكويت.

مطار لشبونة بورتيلا، البرتغال.

أمام بالنسبة لأفضل عشرة مطارات في العالم

1- مطار حمد الدولي، قطر.

2- مطار هانيدي طوكيو الدولي، اليابان.

3- مطار أثينا الدولي.

4- مطار أفونسو بينا الدولي، البرازيل.

5- مطار غدانسك ليخ فاليسا، بولندا.

6- مطار شيريميتيفو الدولي، روسيا.

7- مطار شانغي سنغافورة، سنغافورة.

8- مطار راجيف غاندي الدولي، الهند.

9. مطار تينيريفي الشمالي، إسبانيا.

10- مطار فيراكوبوس/كامبيناس الدولي، البرازيل.