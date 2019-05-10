إقالة رئيس الوزراء السوداني الأسبق من منصبه كسفير بالخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معتز موسى رئيس وزراء السودان الأسبق
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا أعفى بموجبه رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى من منصبه كسفير بوزارة الخارجية.
وشمل قرار البرهان وفق صحيفة "الصيحة" الصادرة بالخرطوم الجمعة، قيادات إخوانية بارزة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بينهم: ياسر يوسف وكرار التهاني ومطرف صديق.
وفي يوم 21 مارس الماضي، عيَّن الرئيس المخلوع عمر البشير معتز موسى سفيرا بوزارة الخارجية، بعد أن أعفاه من منصب رئيس الوزراء القومي.
كما عيَّن البشير والي الشمالية السابق ياسر يوسف والأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، سفراء بالخارجية، الذين أقالهم المجلس العسكري الانتقالي اليوم.
وفي وقت سابق، طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان من المجلس العسكري إقالة نحو 94 سفيرا بالخارجية يتبعون لتنظيم الإخوان الإهاربي.
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