حزب سياسي جديد بإقليم تقراي شمالي إثيوبيا يدعو للإصلاح والتنمية

أعلن مجموعة من الشباب الإثيوبي، اليوم الجمعة، عن تأسيس حزب جديد بإقليم تقراي شمالي البلاد باسم "الوياني الثالث"، في اقتباس لمصطلح "الوياني" الذي يرمز لجبهة تحرير شعب تقراي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم بالبلاد.

وتم تداول مصطلح "الوياني" بشكل كبير مؤخرا في وسائل الإعلام الإثيوبية كاختصار للحزب الذي يمثل إقليم تقراي في الائتلاف الحاكم.

وحملت عدة أحزاب اسم "الوياني"، بدءا من الكيان السياسي القديم الذي لم يواصل مسيرته ويعتبر أول حزب في الإقليم ويسمي "الوياني الأول".

وكذلك حملت جبهة تحرير شعب تقراي التي تعتبر شريكا في الحكم كأحد أحزاب الائتلاف الحاكم، والذي تأسس قبل 44 عاما، وقاد البلاد مع غيره من مكونات الائتلاف، التي تمثل 3 أقاليم هي الأمهرا وأوروميا والجنوب، مشكلا حكومة استمرت في قيادة إثيوبيا لمدة ثلاثة عقود.

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وأكد مؤسسو "الوياني الثالث" أنه حركة إصلاحية تهدف لإجراء العديد من التغييرات في الإقليم بطرق متطورة، مشيرين إلى أن لهم العديد من الأهداف التنموية التي سيعملون على تحقيقها.

واستضاف فندق "زماريام" بمدينة مغلي حاضرة إقليم التيجراي، اليوم الجمعة، أول مؤتمر صحفي للحزب، والذي خاطب خلاله المؤسسين قضايا الإقليم المحلية ومؤكدين على سعيهم لخوض الانتخابات المقبلة.

وأوضحوا أن برنامجهم التنموي يقوم على تأسيس عدة مشروعات تتقدمها شركة طيران خاصة بالإقليم وتطوير المشاريع الزراعية وحزمة من البرامج الأخرى لتحقيق نهضة تنموية بجميع مناطق الشمال.

وشدد المتحدثون في المؤتمر الصحفي على احترامهم لحقوق الشعوب والقوميات الإثيوبية المختلفة بما يسمح لها بالعيش مع بعضها البعض بسلام.

وكان الحزب قد أعلن عن نفسه قبل عدة أشهر عبر وسائط إعلامية، وبدأ في نشر أهدافه، والتي أيدتها مجموعة من شباب المنطقة، وخلال فترة شهرين انتشرت العديد من الأخبار عن الحزب الجديد.