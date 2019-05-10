جوايدو يعلنها صريحة: أهلا بتدخل أمريكا عسكريا في فنزويلا

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رحب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، بفكرة التدخل العسكري الأجنبي، مؤكدا اليوم الجمعة، أنه مستعد لقبول تدخل عسكري أمريكي بهدف المساعدة في إدارة الحالة السياسية الطارئة التي تعيشها فنزويلا، إذ قال "إذا تقدم الأمريكيون بعرض حول التدخل العسكري، فإنني من المحتمل أن أقبل به"، وفقا لما ذكرته "يورو نيوز"، التي أشارت إلى أن مشرعين فنزويليين اثنين كانا قد تقدما باللجوء السياسي لسفارات أجنبية أمس، وسط أجواء حملة فرض النظام التي تفرضها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على حلفاء جوايدو.
وكانت الاستخبارات الفنزويلية قد اعتقلت أمس نائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار زمبرانو في كاراكاس لدعمه الانقلاب الفاشل الذي قاده جوايدو في 30 أبريل الماضي، ما أدى إلى استنكار جوايدو وعدد من دول أمريكا اللاتينية للأمر. وكتب جوايدو على "تويتر": "نحذر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول
وكانت الاستخبارات الفنزويلية قد اعتقلت أمس نائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار زمبرانو في كاراكاس لدعمه الانقلاب الفاشل الذي قاده جوايدو في 30 أبريل الماضي، ما أدى إلى استنكار جوايدو وعدد من دول أمريكا اللاتينية للأمر.
وكتب جوايدو على "تويتر": "نحذر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.. إنهم يحاولون تدمير القوة التي تمثل جميع الفنزويليين، لكنهم لن ينجحوا في ذلك". (للمزيد)
يذكر أن جوايدو أعلن نفسه في شهر يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، وحظي بدعم الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، فيما تؤيد روسيا والصين وإيران وكوبا حكومة مادورو الشرعية.
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