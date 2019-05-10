انت الان تتابع اليابان: الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أحدث اختبار صاروخي نفذته كوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لوقف مثل هذه الاختبارات للأسلحة الباليستية.

وقال كوتارو نوجامي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء في إفادة صحفية دورية "كانت صواريخ باليستية مما يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فيما يبدو أمس الخميس في ثاني تجربة صاروخية في غضون أقل من أسبوع.

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واليابان في مرمى صواريخ كوريا الشمالية متوسطة المدى ومن المؤيدين بقوة لإصدار قرارات صارمة تجبر بيونجيانج على التخلي عن برنامجيها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

وفي بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي يومي إن الصين ليس لديها "معلومات مفصلة" بشأن ما أطلقته كوريا الشمالية وإنها تدعو بدلا من ذلك كل الأطراف إلى الالتزام "بحل الخلافات عبر الحوار".