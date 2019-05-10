الان تتابع السفارة السعودية في اليابان تؤكد سلامة جميع المواطنين في أعقاب زلزال ميازاكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أكدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين في أعقاب الزلزال الذي ضرب مدينة ميازاكي. وقالت في بيان لها اليوم الجمعة: “تتابع السفارة آثار الزلزال في ميازاكي، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين 09055833862، 0335895242”.

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