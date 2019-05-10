شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى يفضح "بى بى سى": تستخدم الإخوان لترويج الشائعات ضد المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن وسائل الإعلام الأوروبية ومنها الإذاعة البريطانية بى بى سى تتعامل مع قضايا أزمات المنطقة العربية على أساس أنها وحدها تمتلك الحقيقة، حيث ينخدع فيهم البعض ويرى أن بى بى سى تنشر أخبار حقيقية ومعلومات موثوقة ولكن ما تنشره ليس حقيقة.

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وأضاف الباحث الحقوقى، أن تناول وسائل الإعلام الأوروبية لقضايا الشرق الأوسط يخدم أهداف ومصالح وأطماع الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا في المنطقة، فهى تستهدف السيطرة على النفط الليبى وحقول الغاز قبالة السواحل الليبية فى البحر المتوسط، وكذلك السيطرة على البترول فى مناطق عربية أفريقية وبالتالى تحرض فى أخبارها على الدول العربية

ولفت هيثم شرابى، إلى أن بى بى سى تستخدم تنظيم الإخوان الإرهابى عن طريق استضافة عناصره وترويج شائعات حول كثير من هذه الأزمات المشتعلة فى المنطقة وهى بهذه الطريقة تسعى لمحاصرة مصر من الغرب والجنوب حتى تعطل المساعى المصرية لإنهاء أزمات السودان وليبيا.