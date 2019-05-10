ترأس قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، حفل تكريم اللواء الركن جورج شريم لمناسبة إحالته على التقاعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة. وقد ألقى العماد عون كلمة نوّه فيها بمسيرة اللواء الركن الذي أدى واجبه العسكري على أكمل وجه، وأثبت جدارته وحرفيته العالية في جميع الوظائف التي تسلمها، لا سيما عضوية المجلس العسكري، حيث شارك بفعالية وإيجابية في تحمل المسؤولية القيادية وأغنى الجيش بخبرته وثقافته.
بدوره ألقى اللواء الركن شريم كلمة شكر فيها لقائد الجيش والضباط والعسكريين محبّتهم وثقتهم، وما أظهروه من إرادة صادقة وتعاون مميز في أثناء التحديات التي تعرض لها الجيش. وأكّد ثقته في أنّ المؤسسة العسكرية ستواصل مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، دفاعاً عن لبنان وكرامته وسيادته.
وفي ختام الحفل قدم العماد عون للّواء الركن شريم درع الجيش عربون شكر وتقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش يترأس حفل تكريم اللواء الركن جورج شريم لمناسبة إحالته على التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.