قائد الجيش التقى أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في ​اليرزة​، أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني الأستاذ ​نصري خوري​، وجرى التداول في شؤون مختلفة. ثم استقبل السيد وسام كرم وسلّمه درعاً تكريمياً وكتاب شكرٍ لمناسبة تقديمه هبة عينية لصالح ​الجيش اللبناني​.

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