لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، إلى "أنّنا بعدما أثرنا موضوع الرمي العشوائي للنفايات في عكار، نتقدّم بالشكر من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لمبادرتها الطلب إلى قوى الأمن الداخلي، تخصيص دوريات لمنع التمادي في هذه التعديات على عكار وبيئتها".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نوجّه الشكر أيضًا للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعلى رأسها المدير العام اللواء عماد عثمان للتجاوب السريع، والحرص الّذي أبدوه في هذا الإطار"، مشدّدًا على "أنّنا نجدّد رفضنا وإدانتنا لإستباحة عكار بهذا الشكل وتحويلها مكبًّا عشوائيًّا للنفايات المهرّبة".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني نوه بجهود الحسن وعثمان وقوى الأمن للتجاوب بشأن رمي النفايات بعكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.