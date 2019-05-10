البعريني نوه بجهود الحسن وعثمان وقوى الأمن للتجاوب بشأن رمي النفايات بعكار

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، إلى "أنّنا بعدما أثرنا موضوع الرمي العشوائي للنفايات في عكار، نتقدّم بالشكر من وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ لمبادرتها الطلب إلى ​قوى الأمن الداخلي​، تخصيص دوريات لمنع التمادي في هذه التعديات على عكار وبيئتها".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نوجّه الشكر أيضًا للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعلى رأسها المدير العام اللواء ​عماد عثمان​ للتجاوب السريع، والحرص الّذي أبدوه في هذا الإطار"، مشدّدًا على "أنّنا نجدّد رفضنا وإدانتنا لإستباحة عكار بهذا الشكل وتحويلها مكبًّا عشوائيًّا للنفايات المهرّبة".