الجيش: توقيف أشخاص لقيادتهم آليات غير قانونية ومحاولتهم تهريب بضائع مختلفة

أعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان، بأن "وحدة من الجيش أوقفت، ليل 9-10 أيار 2019، عشرة لبنانيين وسورياً واحداً لإقدامهم على قيادة آليات دون أوراق قانونية، ومحاولتهم تهريب بضائع مختلفة من ​الأراضي السورية​ إلى الأراضي اللبنانية. وتم ضبط ما يلي: شاحنة عدد 7 وبيك آب عدد 4 جميعها دون أوراق قانونية، وكمية كبيرة من البضائع المهربة تشمل: الفحم الحجري، الخردة، الموز، الكشك". وسلّم الموقوفون والآليات والبضائع المضبوطة إلى المراجع المختصة.

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