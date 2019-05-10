العيلاني دعا اغنياء المسلمين لدفع الزكاة

رأى الشيخ حسام العيلاني في خطبة الجمعة التي القاها من على منبر مسجد الغفران في صيدا ان ظاهرة خطيرة بتنا نراها اليوم في مجتمعنا بل في مدينتنا صيدا وهي تواجد الفقراء حول مستوعبات النفايات يبحثون عن شيء يأكلونه من هذه المستوعبات وهذا برسم أغنياء المدينة.
وقال: "لا شك ان هناك من اغنياء المدينة من يدفع زكاة أموالهم لكن هناك ايضا من لا يدفع الزكاة لذلك نحن نؤكد على ان الزكاة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى وعلى اغنياء المسلمين ان يؤدوا هذه الفريضة".
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