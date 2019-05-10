أبو فاعور: سنحمل أنا وبطيش للجلسة المقبلة اقتراحات تتعلق برسوم على الإستيراد

لفت وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، في تصريح له بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصّصة لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة العامة في السراي الحكومي، إلى "أنّنا سنحمل أنا ووزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ إلى الجلسة المقبلة، اقتراحات تتعلّق برسوم على الإستيراد".

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