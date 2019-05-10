شهيب: تخفيض المنح المدرسية 15 % ما عدا تعاونية موظفي الدولة

أكّد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​، بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​ التاسعة المخصصة لمناقشة ​الموازنة​، أنه "سيتم تخفيض المنح المدرسية بنسبة 15 % ما عدا ​تعاونية موظفي الدولة​".

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