حنكش: هناك انعدام ثقة بالحكومة وقضية التوتر العالي بالمنصورية باتت بعهدة الراعي

ركّز عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ على أنّ "أركان السلطة يتقاذفون الإتهامات، والّذي لا يطمئن هو انعدام الثقة في الحكومة، فهم لا يعطون المجال للناس ويثبتون بأنّهم يقومون بشيء صحيح".

ولفت في حديث إذاعي، تعليقًا على ما يحصل في ​المنصورية​، إلى أنّ "الدولة مسؤولة أن ترعى المواطنين لا أن تفرض عليهم شيئًا بالقوّة وبوحشيّة، فالقوّة الّتي استخدمتها السلطة كان الأجدى بها استخدامها في المكان الصحيح، حيث يجب أن تبسط سلطتها وتجرؤ على دخول جابي كهرباء وحيث يتفشّى تجار ​المخدرات​".

وأوضح حنكش أنّ "قضية ​التوتر العالي​ في المنصورية باتت بعهدة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، وقد استمهلنا لإجراء اتصالاته مع ​رئاسة الحكومة​".

ودعا من جهة ثانية إلى "الصلاة على نية البطريرك الماروني الأسبق ​مار نصرالله بطرس صفير​ الّذي يمرّ بفترة صحية عصيبة، كون رجالات مثله يتركون فراغًا".