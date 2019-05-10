يازجي واصل زياراته الرعوية في ابرشية عكار الارثوذكسية

واصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا العاشر يازجي​ يشاركه ​المتروبوليت باسيليوس منصور​ زياراته الرعوية في ابرشية عكار الارثوذكسية، حيث زار كنيسة النبي إيليا الغيور في بلدة الدبابية الحدودية، بحضور الوزير السابق ​يعقوب الصراف​، النائب السابق ​نضال طعمة​، كاهن الرعية الاب فؤاد جلاد، نائب رئيس بلدية الدبابية أليسار عبدالله، فاعليات البلدة والجوار وعدد من كهنة الرعايا.

وقال يازجي ان "عكار عظيمة وليست منسية، وانتم تعلمون كم يسهر المطران منصور على رعاية الابرشية بمختلف الصعد ليكرس مدرسة الايمان والعطاء"، لافتا إلى ان "كل ذكرياتي مذ ان كنت طفلا احفظها غيبا، بحيث كنت أتنقل في هذه البلدات واعرفها بكل أحيائها. نحن شعب واحد ومتمسكون بأرضنا وايماننا. والمطران منصور هو الصخرة الثابتة والمتجذرة من اجل خدمة الابرشية".