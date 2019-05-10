الحكومة ترفع الفوائد على الودائع المصرفية من 7 الى 10% لمدة ثلاث سنوات

أعلن وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح بعد اجتماع ​مجلس الوزراء​ أن "​الحكومة​ وافقت على رفع الفوائد على الودائع المصرفية من 7 الى 10% لمدة ثلاث سنوات وبعد هذه السنوات تنخفض مجددا إلى 7 بالمئة".

كما أعلن انه "بالنسية للاسلاك العسكرية والتقاعد، وافقت الحكومة على رفع سن التقاعد، على ان يكون التقاعد بعد 23 عاما بدل 18 عاما، أما ضباط الاختصاص فقد تم اضافة 3 سنوات".

وأضاف "كان هناك بحث جدي بالتدبير رقم 3 وقد ترك ل​قادة الأجهزة الأمنية​ تحديد الحالات التي يجوز بها الغاء رقم 3 ورقم 2 ورقم 1".

وأوج الجراح ان "تخفيض رواتب النواب والوزراء قيد البحث بحسب كل حالة لأن البعض منهم لا يملك سوى هذا الراتب للعيش، والسلطات العامة يجب ان تساهم في تخفيض عجز ​الموازنة​".