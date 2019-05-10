66 مهاجرا أنقذوا قبالة سواحل ليبيا وصلوا إلى إيطاليا

وصل 36 مهاجرًا أغاثتهم سفينة دورية تابعة للبحرية الإيطالية أثناء عملية أمنية على بعد 75 ميلًا بحريًّا من سواحل ليبيا، إلى ميناء أوغوستا العسكري شرق صقلية في إيطاليا.
كما وصل 30 مهاجرًا أنقذتهم سفينة "ماري يونيو" الإنسانية على بعد 40 ميلًا بحريًا قبالة سواحل ليبيا، إلى جزيرة لامبيدوزا، وذلك رغم سياسة "الموانىء المقفلة" الّتي يطبّقها وزير الداخلية ماتيو سالفيني.
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