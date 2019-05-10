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66 مهاجرا أنقذوا قبالة سواحل ليبيا وصلوا إلى إيطاليا

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وصل 36 مهاجرًا أغاثتهم سفينة دورية تابعة للبحرية الإيطالية أثناء عملية أمنية على بعد 75 ميلًا بحريًّا من سواحل ليبيا، إلى ميناء أوغوستا العسكري شرق صقلية في ​إيطاليا​.

كما وصل 30 مهاجرًا أنقذتهم سفينة "ماري يونيو" الإنسانية على بعد 40 ميلًا بحريًا قبالة سواحل ليبيا، إلى جزيرة لامبيدوزا، وذلك رغم سياسة "الموانىء المقفلة" الّتي يطبّقها وزير الداخلية ​ماتيو سالفيني​.

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