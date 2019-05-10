مسؤول بخارجية أميركا: بومبيو سيبحث مع المسؤولين الروس بملفات سوريا وإيران وفنزويلا

نقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" عن مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​، إشارته إلى أنّ "وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​ في مدينة ​سوتشي الروسية​ يوم الثلثاء المقبل".

وأوضح المسؤول أنّ "بومبيو سيبحث مع المسؤولين الروس بملفات الحدّ من التسلّح و​أوكرانيا​ و​سوريا​ و​إيران​ و​فنزويلا​"، مركّزًا على "أنّنا نعارض دعم روسيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهذا سيكون جزءًا من النقاش". وأكّد أنّ "من مصلحتنا أن تكون لدينا علاقات أفضل مع روسيا".