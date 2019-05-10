نقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إشارته إلى أنّ "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية يوم الثلثاء المقبل".
وأوضح المسؤول أنّ "بومبيو سيبحث مع المسؤولين الروس بملفات الحدّ من التسلّح وأوكرانيا وسوريا وإيران وفنزويلا"، مركّزًا على "أنّنا نعارض دعم روسيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهذا سيكون جزءًا من النقاش". وأكّد أنّ "من مصلحتنا أن تكون لدينا علاقات أفضل مع روسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بخارجية أميركا: بومبيو سيبحث مع المسؤولين الروس بملفات سوريا وإيران وفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.