أ.ف.ب: فنزويلا تعلن إعادة فتح حدودها مع البرازيل

أفادت وكالة "أ.ف.ب" الفرنسية بأن "​فنزويلا​ أعلنت إعادة فتح حدودها مع ​البرازيل​". وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن في 21 شباط من العام الجاري إغلاق بلاده حدودها مع البرازيل، مشيراً حينها إلى أنها تدرس إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة بحق كولومبيا.

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