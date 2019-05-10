طائرتان هنديتان تعترضان طائرة شحن جورجية آتية من كراتشي

أجبرت طائرتا "سوخوي 30" تابعتان للقوات الجوية الهندية، طائرة شحن جورجية نوع "أنطونوف 12" متّجهة من كراتشي إلى نيودلهي، على الهبوط في مدينة جايبور الشمالية، بعد انحرافها عن مسار الرحلة المقرّر وانتهاكها المجال الجوي الهندي.
وأوضحت القوات الجوية الهندية في بيان، أنّ "الطائرة لنم تتّبع مسار خدمات النقل الجوي المسموح به، ولم تستجب للمكالمات اللاسلكية من وكالات المراقبة الهندية. تمّ تعقّب الطائرة وإجبارها على الهبوط في جايبور لتفتيشها".
يُذكر أنّ مئات الرحلات التجارية ورحلات الشحن قد تأثّرت بالتوترات المستمرّة بين الهند وباكستان، بعد الغارات والمواجهات الجوية المباشرة في شباط الماضي.
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