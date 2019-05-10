لافروف: القمة الروسية- اليابانية تُعقد أواخر حزيران في أوساكا

أعلن وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، أنّ "المفاوضات بصيغة "2+2" بين ​روسيا​ و​اليابان​ (القمة الروسية- اليابانية) ستُعقد في أواخر شهر حزيران المقبل في أوساكا".

ولفت بعد محادثات مع نظيره الياباني، تارو كونو، إلى "أنّنا استعرضنا اليوم جدول الاتصالات المستقبليّة على أعلى المستويات. وقد تبادلنا وجهات النظر حول سبل التوصّل إلى اتفاقات تلبّي مصالح بلداننا وتكون مقبولة بشكل لا لبس فيه من قبل شعوبنا"، مركّزًا على أنّ "المهمّة ليست سهلة، فمن الواضح أنّه لا يمكن حلّها إلّا عن طريق العمل الإبداعي الطويل والشاق. من الضروري تحقيق نمو في العلاقات الروسية اليابانية من خلال التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية".