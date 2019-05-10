مأساة جديدة في المتوسط..غرق أزيد من 70 مهاجر قادم من ليبيا في السواحل التونسية

عرف البحر الأبيض المتوسط، صباح اليوم الجمعة، تسجيل مأساة إنسانية جديدة، بوفاة ما يقارب 70 مهاجرا غير شرعيا جلهم منحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء التونسية، إن المهاجرين لقوا مصرعهم قبالة السواحل التونسية، بعد غرق القارب الذي كان يقلهم، فيما لم يتم إنقاذ سوى 16 آخرين على متن القارب نفسه.

وتمت عملية الإنقاذ عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي شهدت الحادث، فيما لم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن العدد الكلي لمن كانوا على متن القارب الغارق، لكنها قالت إن عملية انتشال الجثث لا تزال متواصلة حتى ظهر اليوم من قبل وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحا للارتفاع. .

وفي وقت تبدي السلطات الايطالية مخاوف من أن تدفع المعارك في ليبيا آلاف الافارقة والليبيين الى ركوب البحر، قال وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني مرارا في شهر أبريل الماضي، إنه لن يسمح لأحد بأن ينزل في ايطاليا.

وبحسب تقرير للمفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ف‘ن البحر المتوسط كان “أكثر دموية من أي وقت مضى” في بداية 2018، وقدرت أن واحدا من كل 18 شخصا يحاول عبور المتوسط يلقى حتفه او يعتبر في عداد المفقودين.