الجامعة توضح بخصوص مواجهة نيجيريا وديا وبرنامج “الأسود” استعدادا لـ”الكان”

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صحة كل الأنباء التي تتحدث عن توصلها إلى انفاق مع اتحادي كل من نيجيريا وزامبيا من أجل إجراء مباراتين وديتين قبل انطلاق نهائيات “الكان” المقبل في مصر، مشددة على أنه لم يتم الحسم بعد في خصوم “الأسود” في المباريات الودية، وكذا البرنامج الإعدادي للمونديال القاري.

النفي جاء على لسان، محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم الجامعة، خلال مداخلته على قناة “فرانس24″، مساء أمس الخميس.

وقال مقروف، إن “هناك مشاورات ومفاوضات مع مجموعات من الاتحادات والمنتخبات، ولم نحصر بعد المنتخبات التي يمكن مواجهتها، في انتظار الحسم في موعد التجمع الإعدادي الذي سيخوضه المنتخب المغربي استعدادا لهذه التظاهرة، بعد الاجتماع الذي سيعقد بين رونار ورئيس الجامعة”.

وأضاف مقروف أن ” البرنامج يحدده المدرب والإطار الفني، مع رئيس الجامعة، ولكن من المحتمل أن يبدأ هذا المعسكر بداية من شهر يونيو، وهي فترة استعدادات المنتخبات وفق تواريخ “الفيفا”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هناك احتمال الانطلاق بالرباط، ثم التوجه إلى مراكش، حيث سيخوض المنتخب مباريات ودية مع المنتخبات التي سيتفق معها”.