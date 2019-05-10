برنامج رمضاني على قناة مغربية ينال إعجاب المشاهدين!

نال برنامج “زارتنا البركة”، الذي يقدمه الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي، على القناة الثانية، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب طبيعته الإنسانية.

ولقي برنامج الفيلالي استحسانا من طرف المتلقي، كونه يتجول بين المدن المغربية، ويقوم بمبادرات إنسانية، إذ منح في الحلقة الأولى، أول أمس الثلاثاء، سيدة متقدمة في سن، تعمل في بيع الملابس في سوق شعبي، عمرة لزيارة بيت الله لشخصين، ومبلغ 2000 درهم كمساعدة لها على مصاريف شهر رمضان.

وفي الحلقة الثانية، التي عرضت، أمس الخميس، توجه طاقم البرنامج نحو مدينة الجبهة مرفوقا بعائلة أستاذة، قادمة من تارودانت لزيارة ابنها حيث يعمل على تحضير وجبة الفطور الرمضاني من طرف طاقم البرنامج.

ويرتقب أن تحل قافلة البرنامج في حوالي 30 مدينة مغربية، من أجل القيام بخطوات إنسانية مشابهة، طوال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن برنامج “زارتنا البركة” يعرض على القناة الثانية، يوميا، قبل أذان المغرب.