هيئة غرف التجارة بالسودان: شحنة “مناجم” من الذهب قانونية وعلى السلطات تحري الصدق

أبدى اتحاد الغرف التجارية السودانية استغرابه من ضبط قوات الدعم السريع لطائرة تابعة لشركة “مناجم” المغربية كانت محملة بكميات من الذهب، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة ومكتملة من بنك السودان، وذلك بحصولها على فورمات (إكس) الخاصة بالتصدير، إلى جانب إجراءات الجمارك.

وقال رئيس غرفة المعادن المكلف بالاتحاد، إبراهيم أبو بكر، في تصريح صحافي، إن الشحنة مبرمجة مسبقاً لتصدير 96.5 كيلو من الذهب، داعياً الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى إخطار قوات الدعم السريع والجهات الأمنيه بأن الشركة تملك تصاديق مسبقة.

وشدد المسؤول السوداني على أن شركة “مناجم للمعادن” حاصلة على امتياز تعدين كغيرها من الشركات صاحبة الامتياز، وكشف أن الطائرة مستأجرة من شركة أمنية، وتم التعاقد معها.

وطالب المتحدث الأجهزة الأمنية بمد قوات الدعم السريع بالمعلومات المطللوبة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، مؤكدا على تحري الصدق.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان، قد أعلنت أمس الخميس، أنها تمكنت من ضبط طائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية، أثناء شروعها في تهريب 241 كيلوغرام من الذهب بولاية نهر النيل.

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وأكدت القوات أن 93 كيلوغراما فقط من هذه الكمية حاصلة على ترخيص بالتصدير، في حين لم يتضح الوضع القانوني لبقية الذهر المضبوط، مشيرا إلى تسليم المحجوز إلى بنك السودان في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

وذكر مكتب الإعلام الإلكتروني التابع لقوات الدعم السريع أن تحقيقاً يجري بشأن الواقعة، وذلك قبل ساعات من هبوط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي.

وقالت القوات إن الضبطية جاءت “في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها”.