أنماط تهريب البشر تتنوّع والفئات الأكثر ضعفا هم الضحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير جديد بأن مهربي البشر في شرق وشمال أفريقيا يغيرون أنماط عملهم لتفادي كشفهم.

وأعدت التقرير منظمة "وسيلة البحث والدليل" التابعة للاتحاد الأوروبيظ، وأشارت فيه إلى أن الطرق التي كانت تستخدم في السابق للهجرة خارج أفريقيا قد تغيرت وهناك طرق أخرى ظهرت عبر النيجر والجزائر وتركيا.

وأفاد التقرير أن المهربين وتجار البشر قد وسعوا نطاق وصولهم رغم تجريم العديد من جوانب نموذج أعمالهم، مستخدمين آليات قانونية متزايدة للعمل من غرب إفريقيا وتركيا وأوروبا.

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وأضافوا أن تهريب البشر يعتمد بدرجة أقل على الحركة السرية وأكثر على السفر التجاري.

قال مسؤول في الإنتربول إن الجماعات الإجرامية المنظمة تستهدف أكثر الفئات ضعفا، خلال إطلاق التقرير في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.