"نتسيرت عيليت": إصابتان خطيرة ومتوسطة بانفجار مركبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شابّان في العشرينيات من عمريهما، اليوم الجمعة، بجراح متوسطة وخطيرة، إثر انفجار مركبة في "نتسيريت عيليت".

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان انفجار المركبة، العلاج لمصاب يبلغ من العمر 23 عامًا، ولآخر يبلغ من العمر 22 عاما، أُصيب كلاهُما في الرأس، ووُصِفت إصابة الأول خطيرة، فيما وُصفت إصابة الآخر بالمتوسطة.

وأحال الطاقم الطبي المصابيْن للمستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق بملابسات الانفجار الذي قالت الشرطة إن أسبابه "قيد الفحص ولم تعرف بعد فيما إذا كان حادثا عاديا أو مقصودا".

وعُلِم أن الشرطة تلقت بلاغا "حول مركبة مشتعلة على الشارع بين الرينة ونتسيرت عيليلت، حيث تم نقل شخصين في العشرينات من العمر إلى المستشفى. وهرعت قوات الشرطة إلى المكان، وأبعدت المتجمهرين عن المكان، وتم استدعاء خبراء المتفجرات".