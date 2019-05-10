تونس: مصرع 70 مهاجرا إثر غرق قاربهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 70 مهاجرا إفريقيا مصارعهم، اليوم الجمعة، قبالة السواحل التونسية إثر غرق قارب كان يقلهم، وتم إنقاذ 16 آخرين كانوا على متن القارب الذّي يُرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وانقلب القارب على بعد 40 ميلا بحريا من ساحل صفاقس جنوبي العاصمة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتمت عملية الإنقاذ عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، ولا يزال انتشال الجثث متواصلا، من قِبل وحدات جيش البحر؛ وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحا للارتفاع.

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وستُنقل الجثث إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، فيما لم تتوفر بعد معطيات عن الجهة التي ستتولى استقبال الناجين.

وتستغل شبكات لتهجير الأشخاص الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرةـ في وقت تزايدت فيه معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس، منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك.

وأظهرت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية مؤخّرا، أن السلطات التونسية تمكّنت من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر خلال 7 سنوات.